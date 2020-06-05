صور 20 فيديو إباحيا لهما.. تفاصيل ضبط شاب عرض زوجته على راغبى المتعة

"120 ثانية" مدة مقطع فيديو إباحي تظهر فيه سيدة في وضع مخل مع شاب، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف المقطع عن تفاصيل جريمة مروعة، حيث تبين أن الفيديو تظهر فيه سيدة مع زوجها، ويصوران أفلاما إباحية لبثها على مواقع إباحية ومواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، ويعرض الزوج جسد زوجته على الشباب لممارسة الرذيلة معها مقابل حصوله عل مبلغ 1500 جنيه فى الساعة.

وبينت تحريات المباحث، أن الزوجين مقيمين فى منطقة العمرانية، وجرى عرض الفيديو على النيابة العامة، وفحصت أجهزة الأمن المختصة الفيديو، وتحفظت عليه، واستأذنت النيابة العامة لضبطه، وانطلقت مأمورية من المباحث، وألقي القبض على المتهمين، وهم الزوج ويدعى "رامي" وزجته "جهاد" وشاب ثالث يقوم بتصويرهم ويبث تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإباحية.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بشأن الواقعة، أن المتهمين يصورون فيديوهات منذ قرابة 10 أشهر وتبين من خلال الفحص والتحري أن الزوجين لهم مقاطع فيديو تتجاوز الـ20 مقطعا ويظهر فيهما الاثنين أثناء ممارسة الجنس، وأيضا هناك مقاطع فيديو تظهر فيها المتهمة الثانية أثناء ممارسة الرذيلة مع أشخاص "غرباء"، وجرى التحفظ على الفيديوهات.

وسجلت القوات اعترافات المتهمين، وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور، وجرى عرض المتهمين على قاضي المعارضات، وجدد لهم قرار الحبس لمدة 15 يوما ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة وشاب يمارسان الجنس، وفحصت أجهزة الأمن الفيديو وكشفت ملابسات الجريمة بالكامل، وألقي القبض على المتهمين.