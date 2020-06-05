أحمد فايق: 53 دراسة علمية مصرية تبحث عن حلول لجائحة كورونا

كشف الإعلامي أحمد فايق، عن عدد الدراسات المصرية حول فيروس كورونا المستجد وذلك خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضح الإعلامي، أن العلماء المصريين يجروا 53 بحثا عن فيروس كورونا من أجل إفادة المصريين والعالم.

وقال فايق، إن جامعة عين شمس أجرت بحث علمي عن دور عقار الدرن في الوقاية من فيروس كورونا وأجرت دراسة أخرى حول عقار أفيجان لافتًا إلى أن سيتم الإعلان عن هذه الدراسات فور انتهائها ودراسة بأثر رجعي عن أمراض الجهاز التنفسي الحادة للوصول لأثار وجود "كوفيد 19"، وأيضًا التدابير الاستثنائية للأطفال المصريين الذين يعانوا من اضطرابات دموية أثناء جائحة كوفيد 19.

وأوضح فايق، أن جامعة المنصورة تجري بحث عن العوامل الوراثية المسببة لأعراض شديدة عند الإصابة بسارس 2 وأيضًا بحث عن استنشاق بيكربونات الصوديوم في النتائج المختبرية التي توحي بالالتهاب الرئوي وأظهرت تحسن ملحوظ، وأيضًا بحث آخر على ما بعد كوفيد 19 والتغيرات القلبية والمناعية وبحث عن أدوية جديدة مضادة للفيروسات لعلاج كوفيد 19.

وأشار فايق إلى أن كلية طب القصر العيني افترضوا في بحث علمي أن عقار الحصبة قد يقلل من حالات الإصابة بسارس "كوفيد 2" المثبتة للالتهاب الرئوي الناتج عنه.

وأكد فايق أن مستشفى الزيتون التخصصي، يتعاون مع جامعة عين شمس، لبحث تأثير جائحة كوفيد 19 على رعاية مرضى السرطان، وجامعة دمنهور أجرت بحث عن تأثير تغيير سلوك المصريين خلال تفشي مرض كوفيد 19كما أجرت جامعة القاهرة بحثا حول تأثير "كوفيد 19" عن مرضى الروماتيزم.