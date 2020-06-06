تضم 3 محطات.. خطة محافظة أسيوط لتطوير مشروع الثروة الحيوانية

تضم محافظة أسيوط، 3 محطات للثروة الحيوانية، سواء جاموسي أو بقري، وبدأت المحافظة في وضع خطة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، بهدف المساهمة فى توفير احتياجات المواطنين من اللحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية الأخرى، بالإضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل، وتنمية موارد المحافظة، وسد احتياجاتها من الثروة الحيوانية.

"الوطن" تبرز خطة محافظة أسيوط، لتطوير مشروع الثروة الحيوانية في نقاط:

1- تضم محافظة أسيوط 3 محطات للثروة الحيوانية، سواء جاموسي أو بقري، بقرى "بني مر بمكز الفتح، أبنوب الحمام في أبنوب، وبني سند بمنفلوط".

2- المزارع كانت مهملة لسنوات طويلة، وبدأت إعادة الحياة لها وتطويرها فور تولي المحافظ السابق اللواء جمال نور الدين مسؤولية المحافظة.

3- خطة التطوير بدأت بتشكيل لجنه بالتنسيق مع وزارة الزراعية، مكونة من الخبراء والمتخصصين من جامعتي أسيوط والأزهر، ومحطة بحوث الثروة الحيوانية، تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة.

4- جرى بيع القطيع القديم لضعف إنتاجيته، وإدخال سلالات أكثر إنتاجية، وذلك لزيادة الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة منها.

5- في نوفمبر 2019، وصل أول قطيع لسلالات الجاموس البحيري من محطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، التابع للوزارة، وجرى تجميع القطيع مع بعضها البعض.

6- استقدام لجنة فنية من وزارة الزراعة، لدراسة احتياجات المزارع وتم تدعيم المحطات برؤوس وطلائق جديدة، لتجديد السلالات وتحسين الإنتاج، وكذا استغلال المساحات الشاسعة وغير المستغلة بالمزارع التابعة للمحافظة، لزراعتها والاستفادة من المزروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي، من الأعلاف.

7- اجتمع محافظ أسيوط بمسؤولي مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، لمناقشة سبل تعظيم إيرادات المشروع وزيادة الإنتاجية.

8- جرى وضع خطة العام المالي المقبل، للنهوض بمشروع الثروة الحيوانية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروعات الإنتاجية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، ورفع كفاءتها لدفع عجلة التنمية بأسيوط.

9- أكد المحافظ، على ضرورة تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجيته من خلال تطوير أساليب تربية رؤوس الماشية والحفاظ على السلالات المتميزة وتحسينها والاستفادة من خبرات المتخصصين في كل الهيئات والمؤسسات المتخصصة في هذا الشأن.

10- استغلال المساحات الشاسعة بالمزارع التابعة للمحافظة، في زراعة محاصيل مختلفة.

وأكد المحافظ، أن نجاح آليات التطوير والتنمية لمشروع الثروة الحيوانية، لن يتأتى إلا بتضافر جهود كل الأطراف المعنية، مطالبًا بوضع خطة طموحة للعام المالي المقبل، تحقق أرباح من المشروع ويدر دخلًا للمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الهام، وتوفر كامل الدعم لتنمية وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني لزيادة الإنتاجية وتعظيم العوائد الاقتصادية، من قطاع الثروة الحيوانية، بما يدعم الناتج القومي، ويخدم جهود الدولة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، مطالبًا بضرورة متابعة محطات الثروة الحيوانية المنتشرة بكل مراكز المحافظة، وتلبية احتياجات السوق المحلي والمواطنين.