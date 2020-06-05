محافظ أسيوط يجتمع بمسئولي مشروع الثروة الحيوانية لوضع خطة تطويره

اجتمع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمسئولي مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة لمناقشة سبل تعظيم ايرادات المشروع وزيادة الانتاجية ووضع خطة العام المالي القادم للنهوض بهذ القطاع الحيوي الهام وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروعات الإنتاجية وخاصة مشروع الثروة الحيوانية والاستفادة من الإمكانات المتاحة ورفع كفائتها لدفع عجلة التنمية بأسيوط.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والدكتور خالد بكري مدير عام الطب البيطري بأسيوط والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وولاء صلاح الدين مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة ومدير مشروع الثروة الحيوانية والعاملين بالمشروع.

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الهام وتوفر كامل الدعم لتنمية وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني لزيادة الإنتاجية وتعظيم العوائد الاقتصادية من قطاع الثروة الحيوانية بما يدعم الناتج القومي ويخدم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم مطالبًا بضرورة متابعة محطات الثروة الحيوانية المنتشرة بكافة مراكز المحافظة وتلبية احتياجات السوق المحلي والمواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ رؤية واضحة التي من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجيته من خلال تطوير أساليب تربية رؤوس الماشية والحفاظ على السلالات المتميزة وتحسينها والاستفادة من خبرات المتخصصين في كافة الهيئات والمؤسسات المتخصصة في هذا الشأن للاستمرار بالعملية الإنتاجية بالإضافة إلى استغلال المساحات الشاسعة بالمزارع التابعة للمحافظة بزراعة محاصيل مختلفة مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع لما له من فوائد عديدة للمحافظة ومواطنيها في حالة استغلاله وتنمية موارده وزيادة إنتاجه.

وأوضح المحافظ في نهاية الاجتماع أن نجاح آليات التطوير والتنمية لمشروع الثروة الحيوانية لن يتأتى إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية مطالبًا بوضع خطة طموحة للعام المالي القادم تحقق أرباح من المشروع ويدر دخلًا للمحافظة.