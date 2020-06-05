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محمود مسلم

مقتل 16 مسلحا من عناصر طالبان في غارات جوية استباقية غرب أفغانستان

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(أ.ش.أ)
09:09 م | الجمعة 05 يونيو 2020
عناصر من حركة "طالبان" الأفغانية

عناصر من حركة "طالبان" الأفغانية

قال مسؤول أفغاني، اليوم الجمعة، إن الغارات الجوية التي استهدفت حركة طالبان هي هجمات استباقية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 مسلحا في ضواحي إقليم فرح الغربي الليلة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم شرطة فرح محب الله محب- وفق ما أوردته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية- أن طالبان كانت تخطط لاقتحام نقاط تفتيش أمنية في المنطقة.

وأضاف محب، أن الغارات الجوية، بناء على تقارير المخابرات، استهدفت عناصر من الحركة حوالي الساعة الواحدة صباحًا الليلة الماضية وأسفرت عن مقتل 16 مسلحا وإصابة خمسة آخرون.

وأشار محب، إلى أن من بين القتلى قاري الزرقاوي وهو قائد محلي لطالبان.