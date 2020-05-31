الحكومة الأفغانية تفرج عن 710 سجناء من "طالبان" خلال اليومين الماضيين

أعلنت السلطات الأفغانية أنها أفرجت عن أكثر من 700 سجين من أفراد حركة "طالبان" خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن العملية تتم بناء على القوائم المقدمة من قبل الحركة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن المتحدث باسم مكتب مجلس الأمن القومي الأفغاني، جاويد فيصل، قوله إن الحكومة أفرجت، يومي الجمعة والسبت، عن 710 سجناء من أفراد "طالبان" من مختلف سجون البلاد.

وأضاف المتحدث الافغاني، أن 300 أسير آخر سيتم إطلاق سراحهم، غدا الأحد، على أن يبلغ إجمالي عدد المفرج عنهم ألفين، وفقا لتوجيهات الرئيس الأفغاني، أشرف غني.

وأشار فيصل، إلى أن "الأسرى من طالبان تم إطلاق سراحهم بناء على القائمة التي قدمها الفريق الفني التابع لطالبان إلى نظيره الحكومي الأفغاني".

وفي وقت سابق وجه غني بالإفراج عن ألفي أسير من عناصر "طالبان"، كخطوة جوابية بعد إعلان الحركة وقف إطلاق النار في البلاد لمدة ثلاثة أيام، بمناسبة عيد الفطر.

واليوم، نقلت "طلوع نيوز" عن الناطق باسم "طالبان"، سهيل شاهين، أن الحركة أفرجت عن 73 من أفراد قوات الأمن الأفغانية في عدد من ولايات البلاد.

وقال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبدالله عبدالله، إن الإفراج عن أسرى من أفراد "طالبان" يعتبر خطوة مهمة، وإن "هذه الأمور هيأت ظروفا جيدة".

ويقضي الاتفاق الموقع في العاصمة القطرية الدوحة، أواخر فبراير الماضي، بين الولايات المتحدة و"طالبان" بالإفراج عن 5 آلاف أسير من أفراد الحركة من السجون الحكومية، تمهيدا لبدء عملية سحب القوات الأجنبية من البلاد المزمع إتمامها خلال 14 شهرا، وإطلاق حوار أفغاني أفغاني. وأفرجت الحكومة الأفغانية حتى الآن عن ألفي أسير من عناصر "طالبان".