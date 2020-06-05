باحث مصري في كندا: العالم سيتوصل للقاح للكورونا في عام واحد

كشف الدكتور أحمد أبوالنور، مدرس الشؤون التنظيمية والدوائية والدراسات الإكلينكية في جامعة هامبر جويلف بكندا، عن الأبحاث العلمية التي أجرتها الجامعة حول فيروس كورونا.

وقال أبوالنور خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن أكثر من شركة كندية تقوم بتجارب لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا يحفز الجسم لإنتاج أجسام مضادة للعدوى لافتًا إلى أنه نجح في الحيوانات وأنه جاري عمل الدراسات عليه في القرود والشمبانزي.

ولفت أبوالنور إلى خطورة الوصول للقاح ووجوب أن يكون آمنا على الإنسان والتأكد أن جهاز المناعة يصبح أنشط بعد الحصول عليه ومعرفة مدى فاعلية اللقاح في أرض الواقع مشيرًا إلى أن هذه المسألة تستغرق وقت طويل جدا.

وأوضح أن أي لقاح يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل وأن العالم نجح في الوصول لمصل للإيبولا في 5 سنوات وأن العالم سيتوصل للقاح للكورونا في عام واحد مطالبًا بالتوسع في الاستثمار بمجال اللقاحات.

وأشار مدرس الشؤون التنظيمية والدوائية، إلى أنه يعمل مع الحكومة الكندية وبعض الجامعات الخاصة للوصول للمصل في أسرع وقت ممكن مؤكدًا أن أكثر من شركة كندية بدأت في الاستثمار في الأجسام المضادة وهي أجسام توقف مهاجمة الفيروس للجهاز المناعي.