إعلامي صيني يؤكد أن لقاح بلاده ضد كورونا في المرحلة الثالثة للتجارب

أكد الإعلامي الصيني نادر رونج، أن بلاده نجحت في اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال رونج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن شركة صينية طبية أعلنت في أواخر شهرمايو الماضي نجاحها في إجراء تجربة سريرية على مصابي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز مرحلتين من عملية إنتاج اللقاح الجديد لفيروس كورونا، وتمثلت الأولى في إثبات أن هذا اللقاح آمن ليس له تأثيرات جانبية والمرحلة الثانية إثبات امتلاكه فعالية ودور للوقاية من الفيروس.

وكشف أن المرحلة الثالثة من عملية إنتاج لقاح فيروس كورونا توسيع قاعدة المتطوعين حتى يتم إثبات أنه لقاح آمن ثم يتم استخدامه بشكل تجاري في العالم، مؤكدًا أنه سيكون جاهزا للاستخدام التجاري في الأسواق نهاية العام الجاري وسيتم إتاحته لجميع دول العالم من أجل إنقاذ البشرية.