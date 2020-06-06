"التعليم": اليوم إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي إلكترونيا

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، إلكترونياً، على موقعها، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لقرابة مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونياً على «التابلت» من المنازل، فى مناهج الفصل الثانى حتى 15 مارس الماضى، موعد توقف الدراسة بسبب فيروس «كورونا»، فيما تتم إضافة درجات الفصلين الدراسيين الأول والثانى لتحديد حالة الطالب؛ «ناجح» أم له دور ثانٍ.

وأكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المُعلمين، أنه «يجب على المعلمين تحديد أهدافهم جيداً على أن تكون قابلة للقياس وللتحقق ومرتبطة بالمعايير الدولية للمادة الدراسية، ونواتج التعلم للمادة فى تخصصك، وأن تكون شاملة للجوانب الثلاثة المعرفية المهارية والوجدانية، وأن يحرصوا على دراسة طلابهم جيداً من حيث مستوى أفكارهم وأحلامهم وطموحاتهم ومشكلاتهم، فلكل مرحلة تعليمية خصائصها العقلية والنفسية، ومشاركتهم مشكلاتهم وأحزانهم».

وأضاف، فى رسالته للمُعلمين، التى نشرها عبر صفحته على «فيس بوك»: «ينبغى أن تطور من نفسك حتى تواكب التطورات فى مجال التعليم والتكنولوجيا، وأعلم أنه لا يوجد مستوى تعليم فى أى بلد أعلى من مستوى معلميه، وأعلم أنه بقدر ثراء بيئة التعلم وتنوع المصادر بقدر حدوث تعلم أفضل، وركّز على التعلم النشط وليس التدريس التلقينى، وقارن الطالب بنفسه ولا تقارنه بغيره من الطلاب، بل ركّز على مدى التقدم الذى طرأ على كل طالب، وشجّع التعاون بين الطلاب والتنافس بين المجموعات حتى تنمو مهارات العمل الجماعى لدى الطلاب، واغرس فيهم التقويم الذاتى، بعد أن تعلمهم وتمنحهم حرية اختيار قراراتهم، وكذلك تحمل تبعات هذه القرارات».