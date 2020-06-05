غدا.. بدء الاجتماعين الوزرايين للدول الأعضاء وغيرهم في "أوبك"

أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم، أن الاجتماع الوزاري 179 للمنظمة، والاجتماع الوزاري الحادي عشر لدول الأعضاء، وغير الأعضاء في "أوبك"، سيبدأن أعمالهما، غدا السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وذكرت منظمة "أوبك"، أنه تم تعديل موعد الاجتماعين إلى الغد، حيث كان مقرر لهما سابقا الانعقاد يومي 9 و10 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن الاجتماعين سيتم عقدهما عن بعد فى الفترة المسائية غدا، بمشاركة وزراء الطاقة فى 23 دولة، وتتولى الجزائر الرئاسة الدورية للمنظمة.

جدير بالذكر، أن الاجتماعين الوزاريين، يهدفان إلى بحث تطورات وضع السوق النفطية فى ضوء جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وتقييم وضع العرض والطلب فى ظل التخفيضات الإنتاجية القياسية، والتى بدأ تطبيقها فى أول مايو الماضي والبالغة 9.7 مليون برميل يوميا ينفذها 23 منتجا من أعضاء "أوبك" وخارجها.