"أوبك" والهند تبحثان تعزيز الحوار لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا

بحث الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، محمد باركيندو، اليوم، مع وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند دارمندرا برادان،عبر الفيديو، أهمية الشراكة بين أوبك والهند وسبل تعزيز الحوار في مواجهة تحديات الوضع الحالي الناجم عن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت المنظمة، في بيان، اليوم، أن الأمين العام والوزير الهندي بحثا تأثير أزمة كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي وسوق النفط مع التركيز بشكل خاص على الوضع الاقتصادي في الهند وآسيا.

وأشارت المنظمة، إلى أن المسؤولان شددا على قيمة حوار الطاقة بين أوبك والهند كمنصة حيوية تعزز التعاون بين أصحاب المصلحة في صناعة النفط الخام.

وأوضحت المنظمة، أن الأمين العام أطلع الوزير الهندي على القرارات التي اتخذتها أوبك وشركاؤها في الاجتماعين الوزاريين التاسع والعاشر للمنظمة يومي 9 و 12 أبريل الماضي، بالإضافة إلى الاستعدادات للاجتماعات الوزارية القادمة التي ستعقد الأسبوع المقبل.

وأشارت "أوبك"، إلى إشادة برادهان بقرارات "أوبك +" لتحقيق الاستقرار في السوق، مشيرا إلى أنه من المهم مساندة الإجراءات التي تخدم صالح المنتجين والمستهلكين.

جدير بالذكر، أن الجولة الجديدة من حوار الطاقة بين الهند وأوبك سوف تعقد فى يوليو المقبل.