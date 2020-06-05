مشيرة خطاب تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال بسبب كورونا

حذرت السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كيميت بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة"، اليوم، من تصاعد العنف ضد الأطفال نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي أدت إلى إغلاق المدارس وحرمان 1.9 مليار طفل في العالم من الذهاب إلى المدرسة بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول العالم للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت خطاب، في تغرديدة على حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، أن الآن وأكثر من أي وقت مضى، يجب أن يحل العمل محل الخطاب، لحماية هؤلاء الأطفال.

وذكرت خطاب، أن مؤسسة "كيميت بطرس غالي" قد نظمت ثلاث ندوات رقمية حول تداعيات جائحة كورونا، ومنها ندوة عن السلام الأسري خاصة العنف تجاه الأطفال، كما تناولت حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين وفِي مقدمتهم الأطفال.

يشار إلى أن العالم يحيي في 4 يونيو من كل عام "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء".