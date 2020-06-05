مستشفى أبو خليفة عن شائعة وفاة رجاء الجداوي: "الناس بتنجم وبتخترع"

قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، إن الفنانة رجاء الجداوي، لا تتحسن أو تتأخر حالتها الصحية، مشيرًا إلى أنه باقٍ على ما هو عليه منذ 3 أيام.

وأضاف "رضا"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، فى برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "ten": "حصل بعض التغيرات منذ 3 أيام، ونُقلت إلى العناية المركزة، ومنذ هذا الوقت لم تتغير حالتها".

وتابع: "مستبشرون خير، ولكن الأمر كله في يد الله، وأمر جيد أنها مستقرة منذ 3 أيام، وهي ليست في غيبوبة، ومستاءين من الشائعات، الناس بتنجم وبتخترع".