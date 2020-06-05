أطباء بـ"عزل الإسماعيلية": تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

كشف أطباء بمستشفى العزل بالإسماعيلية عن تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي مقارنة بالأمس، مشيرين إلى أنها مازالت بغرفة العناية المركزة، ويتم تقديم العلاج المناسب لحالتها وخاصة علاج المناعة الذى يتم منحه للمرضى طبقا لبروتوكول وزارة الصحة واللجنة العلمية بالوزارة.

وأشار الأطباء إلى أن الفنانة رجاء الجداوي وآخرين حالتهم تحسنت بشكل كبير، اليوم، ومازالت الفنانة رجاء الجداوي توضع على جهاز التنفس العادي وهو جهاز ضخ الهواء للرئتين من الفم أو الأنف.

وأكد الأطباء ارتفاع نسبة الأوكسجين في الدم، وانضباط الضغط، ودرجة الحرارة إلى حد كبير بحسب قول الأطباء.