الدفاع البريطانية: مقاتلاتنا اعترضت طائرات روسية مرتين فوق البلطيق

قال سلاح الجو البريطاني، إن مقاتلاته انطلقت للمرة الثانية خلال أسبوع، لاعتراض طائرات حربية روسية فوق بحر البلطيق، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت القوات الجوية البريطانية في بيان: "انطلقت مقاتلات من طراز تايفون المتمركزة في ليتوانيا ضمن مجموعة الناتو الجوية للمرة الثانية هذا الأسبوع، لاعتراض طائرات حربية روسية فوق مياه بحر البلطيق. بعد ظهر 4 يونيو، انطلقت هذه المقاتلات لاعتراض طائرة روسية من طراز إيل-20، ومقاتلتين من طراز سو-27".

وأكد سلاح الجو البريطاني، أن مقاتلاته اقتربت من الطائرات الروسية وتمكنت من تحديد هويتها.

وفي وقت سابق، أعلن سلاح الجو البريطاني عن اعتراض طائرات استطلاع إلكتروني روسية من طراز إيل-20 في 3 يونيو فوق مياه البلطيق.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن تحليقات الطيران الحربي الروسي تجرى فوق المياه الدولية مع الالتزام التام بالقواعد الدولية.