أستاذ بجامعة هارفارد يقدم نصائح لمرضى كورونا في العزل الصحي المنزلي

قدم الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكر بجامعة هارفارد، بعض النصائح لمرضى فيروس كورونا المعزولين داخل منازلهم.

وقال حمدي، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن العزل شيء لتحييد المحيطين للشخص العدوى، مشيرًا إلى أنه يجب أن يختار الإنسان غرفة مناسبة للعزل، ويجب أن يكون لديه كمامات وأكياس ومناديل ورقية ومواد للتطهير، وكيس بلاستيكي لجمع القمامة، ويجب أن يكون لديه ترمومتر وفوط، لعمل كمادات للسخونية.

وأوضح حمدي، أن الغرفة يجب أن تكون ذات تهوية جيدة، ويفضل عدم وجود مروحة بها أو تكييف، لافتًا إلى أنه يمكن أن يشغل وقته بالقراءة، ويجب أن يتابع حرارته باستمرار.

ولفت حمدي، إلى أنه يجب أن يخبر أهله هاتفيا عند حاجته لدورة المياه حال عدم توافر حمام في الغرفة، وأنه يجب أن يعقم مكان استخدامه جيدًا، ويغسل يده بالماء والصابون، وأن يكح في ملابسه أو المنديل الورقي.

وأشار حمدي، إلى أن من يخدمه يجب أن يكون من غير كبار السن، ومن غير ذوي الأمراض المزمنة، مفضلًا الأطباق الورقية لتناول الطعام فيها.

وتابع: "مش لازم يكون جوة الغرفة لابس الكمامة، لكن لما يخرج برة، لازم يكون مغطي نفسه بالكمامة بشكل جيد، ويتابع درجة الحرارة، ولو اترفعت يحط كمادات مياه، ويحطها على الاوردة الكبيرة زي الجنبين بتوع الرقبة، وباطن الكوع وباطن الفخدين".

وشدد حمدي، على أهمية الأكل الصحي والخضروات والفاكهة والبروتين، والابتعاد عن السكريات والكربوهيدرات، وأن يحرصوا على تناول السوائل بكثرة، وأن يتصل برقم الطوارئ، حال حدوث ضيق تنفس.