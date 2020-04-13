"قد ينحسر أول الصيف".. أستاذ بجامعة هارفارد يكشف سيناريوهات فيروس كورونا

قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر في جامعة هارفارد الأمريكية، إن 340 فردا من الطاقم الطبي بالمستشفى التي يعمل بها أصيبوا بفيروس كورونا.

وأضاف حمدي، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "لا أحد يستطيع أن يقول إن الوفيات ترجع إلى نقص المعدات، ونيويورك بها عدد كبير من الإصابات، كما أن الوفيات في بوسطن ليست بهذا العدد الضخم الموجود في نيويورك، لكن أمريكا تأخرت كثيرًا جدًا في اتخاذ الإجراءات الوقائية".

وتابع: "عدد الحالات حتى 10 فبراير لم يكن يتجاوز 10 حالات، ولكن الأمر تطور كثيرًا حتى بلغ نصف مليون مصاب، لأن الإجراءات كانت بطيئة، والعالم تعلم الدرس، لأنه كلما تحركنا مبكرًا، كلما سيطرنا على المرض".

وأردف، أن وضع انتشار الفيروس في أمريكا يتسم بالثبات في نيويورك، بالنسبة لعدد الحالات اليومية، ولا أحد يستطيع تحديد موعد التغلب عليه.

وواصل: "هناك سيناريوهات للمرض، الأول تطبيق قوي للحظر، وعندها قد ينحسر الفيروس في بداية الصيف، وهو ليس الاحتمال الأكبر، والسيناريو الثاني، إنتاج لقاح مميز، يستطيع وقاية العالم من الإصابة بالمرض، والسيناريو الثالث، أن المرض قد ينتقل من نصف الكرة الجنوبي إلى الشمالي الخريف المقبل، وهو ما يعني زيادة خطورة الوضع".