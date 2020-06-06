"الطاقة الدولية" تدعو للتركيز على مشروعات الطاقة المستدامة

قالت "وكالة الطاقة الدولية"، و"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، إنه يتعين على الاقتصاديات العالمية "إعادة توجيه" بعض الاستثمارات، والتركيز بشكل أكبر على مشروعات الطاقة منخفضة الكربون، والطاقة المستدامة، التي من شأنها مساعدة البيئة، أخذا بعين الاعتبار "المناخ الحالي"، وأسعار الطاقة المنخفضة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ودعت الوكالة والمنظمة في دراسة مشتركة، أمس الجمعة، الى سحب دعم عمليات الإنتاج والاستهلاك لبعض الطاقات لصالح مصادر أخرى للطاقة تكون أكثر صداقة للبيئة.

وكشفت الدراسة عن تقديرات لإنفاق حوالي 500 مليار دولار أمريكي سنويا لدعم الوقود الأحفوري وحثت في هذا السياق على تحويل جزء من هذا المبلغ إلى "استثمار مستدام بما في ذلك الطاقة منخفضة الكربون".

وأشارت الدراسة، إلى أنه رغم وجود انخفاض حالي في دعم الاستثمار بالوقود الأحفوري إلا أنه في عام 2019 ارتفع دعم هذا القطاع بنسبة 40% تقريبا في أكثر من 40 دولة.

وأوضحت الدراسة، أن الدعوم الحكومية لإنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه بلغت 478 مليار دولار في عام 2019 وفقا لتحليل 77 اقتصادا أجرته "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" و"وكالة الطاقة الدولية".

وذكرت الدراسة، أن هذا المبلغ سجل انخفاضا مقارنة بمستويات 2018 بسبب انخفاض أسعار النفط لكن "البيانات تظهر أيضا ارتفاعا بنسبة 38% في الدعم المباشر وغير المباشر لإنتاج الوقود الأحفوري عبر 44 من الاقتصادات المتقدمة والناشئة" في عام 2019.

وقالت الدراسة، إن "القلق الرئيسي" اليوم هو تعزيز الاقتصادات التي تضررت بشدة من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) مبنهة في الوقت نفسه الى أن الحكومات ينبغي أن تغتنم هذه "الفرصة" لاجراء عمليات إصلاح "واستخدام الأموال العامة بطريقة تفيد الشعوب والكوكب على نحو أفضل".