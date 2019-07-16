عقد مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، اجتماعًا، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة تنظيم احتفالية كبرى لتكريم وزراء التخطيط السابقين نوفمبر المقبل، وذلك بمناسبة مرور 60 عامًا على إصدار أول وثيقة للخطة بالمعهد القومي للتخطيط، وتقرر كذلك إطلاق مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة أبريل 2020.

وأوضحت "السعيد"، أن مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة أبريل 2020 يهدف إلى مناقشة استراتيجية الدولة للطاقة، وعرض بدائل تمويل مشروعات الطاقة، وذلك في إطار السعي لدراسة مستقبل قطاع الطاقة في مصر حتى عام 2030 بما يشهده من تغيرات بسبب التقنيات المستحدثة وتأثيرها على حجم الطلب على الطاقـة، وكذلك اقتصاديات العرض وما يتبعها من تغيرات في الاقتصاد المصري ككل وأثره على تحقيق أهداف التنميـة المسـتدامة.

وأشارت "السعيد"، إلى أنه في إطار الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة، جرى وضع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من قطاع الطاقة المتجددة باعتباره على رأس الأولويات، عن طريق تطوير استراتيجية متكاملة متوسطة وبعيدة المدى لقطاع الطاقة، من أجل زيادة فاعليته في تحقيق أمن الطاقة وتعظيم مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير البنية الأساسية لتصدير الطاقة وبخاصة الطاقة الكهربائية مع استيعاب متطلبات الطاقة المتجددة والتركيز على طرق وأساليب تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية.

زيادة مساهمة الطاقة الشمسية من 8% إلى 16%

وأشارت إلى أن الرؤية تستهدف خفض المخلفات والملوثات الناتجة عن قطاع الطاقة وتنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وبخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتستهدف كذلك زيادة مساهمة الطاقة الشمسية من 8% حالياً إلى 16%، وطاقة الرياح من 1% حالياً إلى 14%.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع، أن المؤتمر سيناقش حوكمة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمية الاستثمار في هذا النوع من الطاقة، بخاصة في ظل الوضع الحالي لإنتاج واستهلاك الطاقة في مصر وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، ومن ثم تزايد الطلب المحلي على الطاقة، وارتفاع تكلفة إنتاجها مع ارتفاع الأسعار العالمية لمصادرها التقليدية، ومحدودية المتاح منها محليًا.

وجرى التنويه إلى عزم المعهد تنظيم مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة، خلال يومي 11، 12 أبريل من العام المقبل.

وفي السياق ذاته، يشار إلى أن معهد التخطيط القومي أصدر دراسة بعنوان "الطاقة المتجددة بين نتائج وابتكارات البحث العلمي والتطبيق الميداني في الريف المصري" ونشرت بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي "تعزيز الزراعة المستدامة" المنعقد في 20 -21 أبريل 2019.

وأوضحت الدراسة إلى أنه مع وجود النقص في الوقود الأحفوري، والوفرة الكبيرة في مصادر الطاقة المتجددة المتاحة، كان الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، والتوجه نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة من الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية.