بعد تعرضه لأزمة قلبية.. محمد هنيدي لـ"الوطن": صحتي جيدة وأستعد للعمل من جديد

طمأن النجم محمد هنيدي، قراء "الوطن" على صحته، بعد إجراءه عملية قسطرة، مشيرا إلى أن صحته جيدة، وأنه سيعود قريبا إلى العمل، ويستعد لتقديم مسرحية وفيلم.

وكان هنيدي، كشف تركيبه دعامات في القلب، بعد أن هاجمه البعض، لعدم ظهوره في جنازة الفنان الكبير حسن حسني، عبر "تويتر".

وقال: "حسن حسني الله يرحمه زي أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له، إلا لسبب قوي.. عادةً مبحبش أتكلم لما بتعب.. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين، كنت بركب دعامات بالقلب، والدكاترة مانعين أي حركة.. ربنا يرحمك يا عم حسن، ما تحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده".

يذكر أن فيلم هنيدي الجديد "النمس والإنس"، يتعاون من خلاله مع شريف عرفة، ومن المقرر أن يبدأ التصوير الشهر المقبل بعد تعافيه تماما، ويشاركه في البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل.