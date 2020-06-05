مصادر: محمد هنيدي تعافى من أزمة قلبية

علمت "الوطن" من مصادر مقربة من الفنان محمد هنيدي، أنه تعافى من أزمة قلبية تعرض لها خلال الأيام الماضية، وعلى إثرها جرى حجزه بمستشفى الشروق وأجريت له عملية قسطرة بالقلب وتركيب دعامات.

وأشارت المصادر إلى أن حالة هنيدي الصحية قد تحسنت كثيرا في اليومين الماضيين.

وأوضحت المصادر أن هنيدي تكتم على قصة مرضه، والأزمة التي تعرض لها حتى لا يقلق أصدقائه والمقربين منه، وأنه التزم بتعليمات الأطباء وجلس في منزله ومنع الزيارات تماما.

وكان هنيدي قد كشف تركيبه دعامات في القلب، بعد أن هاجمه البعض عقب عدم ظهوره في جنازة الفنان الكبير حسن حسني.