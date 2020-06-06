غرق سفينة شحن إيرانية في المياه العراقية

قال رئيس رابطة النقل البحري والمواني الإيرانية نادر باسنديه، أمس الجمعة، إن سفينة شحن إيرانية، غرقت في المياه العراقية، وإن أحد أفراد طاقمها على الأقل لقى حتفه، وفقد اثنان آخران، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح نادر باسنديه، لوكالة "إرنا" الإيرانية، إن سفينة الشحن "بهبهان" غادرت الثلاثاء، إلى ميناء أم قصر في العراق من ميناء خرمشهر جنوب غربي إيران.

وغرقت السفينة مساء أمس الاول الخميس في خور عبدالله، وهي قناة ضيقة تفصل العراق عن الكويت، وفقد اثنين من أفراد طاقمها المكون من 7 أفراد، أحدهما إيراني والآخر هندي، بحسب الوكالة الإيرانية.

ولا يزال سبب غرق السفينة التي كانت تحمل مواد بناء وسيراميك ، غير واضح، إلا أن باسانده أشار إلى أن إيران تتشاور مع العراق لإرسال فرق من خبراء البحرية إلى مكان الحادث.

وقالت وزارة النقل العراقية، إن سبب غرق السفينة "مجهول"، وإنه تم إنقاذ 4 من أفراد الطاقم وانتشال جثة، ولا يزال البحث جاريا عن أفراد الطاقم المتبقين، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.