أسعار العملات اليوم السبت 6-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك، وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت 6 يونيو الجاري، وجاءت أسعار العملات كالتالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 17.86 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 17.97 جنيه للشراء، و18.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.06 جنيه للشراء، و20.26 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 20.07 جنيه للشراء، و20.32 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، نحو 4.34 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.35 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي، نحو 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.