بسبب ترامب.. مارك يتعهد بمراجعة سياسات المحتوى في فيس بوك

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، أمس، إنه سيدرس إجراء تغييرات في السياسة التي أدت إلى ترك الشركة منشورات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المظاهرات التي جرت في الآونة الأخيرة احتجاجا على موت رجل من أصول أفريقية، أعزل في أثناء احتجاز الشرطة له.

ويُعد هذا التغيير بسياسة "فيس بوك" تنازلاً جزئياً لمنتقديها، لكن زوكربيرج لم يحدد التغييرات التي سيجريها على سياسة الموقع، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأعلن زوكربيرج هذا التعهد في منشور على فيس بوك، جاء بعد أيام من استقالة موظفين من الشرطة وادعاء بعضهم أنه استمر في خلق أعذار لعدم تحدي ترامب.

وقال زوكربيرج: "أعرف أن كثيرين منكم يعتقد أنه كان يتعين علينا تصنيف تعليقات الرئيس بشكل ما الأسبوع الماضي"، مشيرا إلى قراره بعدم حذف رسالة ترامب التي تضمنت عبارة "عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار".

وأضاف: "سنراجع سياساتنا التي تسمح بالمناقشات والتهديدات باستخدام الدولة القوة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديلات علينا اتخاذها.. سنراجع الخيارات المحتملة لمعالجة المحتوى الذي يمثل خرقاً أو خرقاً جزئياً بصرف النظر عن قرار تركه أو حذفه".

كما قال إن فيس بوك ستكون أكثر شفافية بشأن اتخاذها لقراراتها فيما يتعلق بما إذا كانت تحذف منشورات أو تراجع السياسات الخاصة بالمنشورات، التي يمكن أن تسبب قمعاً للناخبين، وستبحث بناء برمجيات لتعزيز العدالة العرقية يرأسها مساعدون مهمون.

وشكك موظفون في فيس بوك، خلال اجتماع للعاملين بالشركة الأسبوع الماضي، في موقف زوكربيرج بشأن منشور ترامب.

وأكد زوكربيرج أنه على الرغم من أنه اعتبر تصريحات ترامب "مسيئة بشكل كبير" فإنها لم تخرق سياسة الشركة التي ترفض التحريض على العنف.

وتقضى سياسة فيس بوك إما بترك المنشور أو بحذفه. وقال زوكربيرج إنه الآن ستجري دراسة خيارات أخرى. لكنه أضاف: "أخشى أن يتضمن هذا الأسلوب ما يجعلنا نحرر المحتوى الذي لا نحبذه حتى لو لم يكن ينتهك سياساتنا".