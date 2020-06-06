وزير القوى العاملة يشكل لجنة لوضع ضوابط العودة للعمل بالوزارة:

أصدّر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارًا بتشكيل لجنة مركزية لوضع قواعد وآليات العودة للعمل بديوان عام الوزارة ومديريات القوي العاملة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحديد الضوابط والاشتراطات اللازمة لتسهيل عملية استئناف العمل مع الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين المتعاملين.

ونص القرار على وضع مديري مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع رؤية بخطة عمل للمديرية في حالة التشغيل الكامل لجميع العاملين في الفترة المقبلة، وطبقًا لما يستجد من قرارات حفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين، على أن تصل هذه الرؤية في موعد غايته بعد غد الإثنين.

يأتي ذلك في إطار ما تتعرض له البلاد من اجتياح فيرس كورونا، وطبقًا لما صدّر من توصيات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وحرصًا من وزارة القوى العاملة وحفاظًا على جميع العاملين بجميع المديريات.