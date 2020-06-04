وزير القوى العاملة: السيسي طلب عدم تخفيض جنيه واحد من رواتب العمال

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الإجراءات والخدمات الطبية أصبحت مهمة في المستشفيات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الوعي لا يقل أهمية عن المستلزمات الطبية، مؤكدا أن هذا الوعي والالتزام سيحد من زيادة أعداد الإصابة، ومع الوقت سيمحوها، مشيرًا إلى أن هذا النزيف سوف يتوقف أولا من وعي المسؤولين، الذين سوف ينقلونه بالتبعية للشعب.

وأضاف سعفان، أن من لم يلتزم في المصانع بالإجراءات الاحترازية سوف يتم إيقافه عن العمل، مشيرا إلى أن دفع تكلفة مقابل إجراءات الأمان، أفضل من غلق المصنع بالكامل، حيث إن الإجراءات الاحترازية ما هي إلا محافظة على العمال.

ولفت الوزير، إلى أن توجيه الرئيس السيسي، كان بالاهتمام في المقام الأول بالعمال وعدم تسريح عامل واحد أو إيقافه، بخاصة أنه أضعف شخص في المنظومة فيجب الاهتمام به، لافتًا إلى أن الرئيس أكد على عدم تخفيض جنيه واحد من راتب أي عامل، بخاصة مع ما تواجهه البلاد حاليا من أزمة.