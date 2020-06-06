فيديو.. "مرسيدس" تحتفل بمرور 25 عاما على إطلاق "سبرينتر"

احتفلت شركة "مرسيدس بنز" المصنع الألماني الرائد في عالم صناعت السيارات، بمرور 25 عاما منذ انطلاق أولى مركباتها الخدمية "مرسيدس سبرينتر"، في بداية عام 1995، بعد أن انطلق موكب مكون من 500 سيارة فان خدمية من الجيل الجديد بالكامل من مصنع الشركة في منطقة دوسلدورف.

ونشرت الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" فيديو، مقابلة تليفزيونية بأحد البرامج مع أحد موظفي الشركة ومن المصممين الأوائل لتلك السيارة، كما ظهرت سيارة من الجيل الأول لهذا الطراز.

وكشفت "مرسيدس بنز" في ديسمبر من العام الماضي عن السيارة الخدمية "إى سبرينتر" ذات النسخة الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.