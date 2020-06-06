فيديو.. حريق هائل يلتهم أكبر مستودعات "أمازون" في كاليفورنيا

التهم حريق هائل أكبر مستودعات شركة "أمازون" في كاليفورنيا، أمس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث.

الحريق الذي اندلع في مستودعات الشركة جنوب الولاية في ريدلاندز على بعد نحو 96 كيلومترا شرق لوس أنجلوس، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وبحسب تصريحات لمدير المدينة، فإن نحو 100 عامل تمكنوا من مغادرة المستودع، دون تعرضهم لإصابات في الوقت الذي لم يعرف به بعد سبب الحريق.

من جهة رئيس فوج الإطفاء العامل على إطفاء الحريق قال إن التحقيقات لا تزال جارية حول سبب الحريق في الوقت الذي تم فيه تجهيز المستودع بأفضل المعدات لمنع الحرائق.

يذكر أن شركة أمازون سجلت زيادة في الطلب بلغت 60% نتيجة الحجر المطبق في العالم، بما أنها الشركة الأكبر في مجال تجارة التجزئة في العالم.

ووظفت الشركة أكثر من 100 ألف شخص منذ 16 مارس الماضي؛ للمساعدة في تلبية الطلبات، كما أعلنت عزمها عن توفير 75 ألف وظيفة إضافية.

وبحسب إحصائية فإن مالك الشركة، جيف بيزوس، تمكن من زيادة ثروته بمقدار 15% خلال فترة جائحة "كورونا"، لتصل ثروته لـ34.6 مليار دولار.