خبير: استمرار تنفيذ الدولة للمشروعات يحافظ على الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي عمل على تنمية موارد الدولة من المصادر الدولارية من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وحجم الصادرات المصرية وتحقيق فائص أولى بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن"، أن الدولة رغم أزمة كورونا القائمة حريصة على استمرار في تنفيذ المشروعات القومية والانتهاء منها قبل المواعيد المستهدفة مع الحفاظ على المواصفات والجودة المطلوبة هو دليل على أن الدولة عازمة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أن هذه المشروعات تعمل على زيادة الإنتاج ومنها توفير كل السلع والمنتجات في الأسواق إلى جانب أنها تساهم في توفير آلاف فرص العمل وتشغيل الشركات الوطنية، مؤكدا على أن استمرار تنفيذ تلك المشروعات يحفاظ على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وتقليل تداعيات فيروس كورونا السلبية.