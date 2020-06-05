تعافي وخروج 24 حالة من فيروس كورونا بمستشفى تأمين بني سويف

أعلن الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم الجمعة، عن تعافي وخروج 24 حالة من مستشفى العزل بالتأمين الصحي بعد أن أكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الدعم الطبي والعلاج اللازم.

وأضاف أنه تم احتجازهم داخل المستشفى عقب التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد إيجابيتهم للفيروس، حيث تم إخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، مشيدا بالفريق الطبي وفريق العزل بالمستشفى بقيادة الدكتور محمد يحيى.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، مشيدا بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.