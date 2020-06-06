"المقاولون العرب" تنفذ طريقا في أوغندا بتكلفة 45 مليون دولار

تنفذ شركة المقاولون العرب في أوغندا مشروع "ماساكا - بوكاكاتا" بطول 41 كم بتكلفة 45 مليون دولار.

وأكد محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، أن فرع الشركة بدولة أوغندا يواصل العمل على الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أبناء الشركة استطاعوا تجاوز المحنة واستكمال العمل في المشروعات المختلفة ومنها طريق باليسا كامنكولي، حيث جرى الانتهاء والتسليم الابتدائي لقطاع من الطريق يبلغ 45% من الطريق الإجمالي الذي يبلغ 44 كم بتكلفة 61 مليون دولار، في حين أن العقد الموقع مع هيئة الطرق الأوغندية يشترط الانتهاء وتسليم 30% فقط، وبذلك تكون الشركة انتهت من ذلك القطاع في مدة زمنية أقل من المقرر بالتعاقد.

وأضاف صلاح أن ذلك يعد حدثا يتكرر للمرة الثانية في تاريخ هيئة الطرق الأوغندية حيث سبق، وأن انتهت الشركة من تنفيذ 40% من طريق تريني باليسا كومي لوط 1 بطول إجمالي 67 كم وبتكلفة 81 مليون دولار في شهر يناير الماضي، قبل الموعد التعاقدي أيضا، وطبقا للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأوضح صلاح أنه على الرغم من أزمة كورونا فإن قطاع أفريقيا بالشركة استطاع التغلب على كل المعوقات الناتجة عن حظر التجوال المطبق ونقص توافر بعض قطع غيار المعدات، مضيفا أنه يجرى الالتزام الكامل بتطبيق كل الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على صحة العاملين المصريين والأوغنديين.