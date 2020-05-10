"المقاولون العرب" تعيد أبنائها العاملين من 6 دول بالعالم على نفقتها

أعلن محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، أنه ومنذ بداية أزمة وباء فيروس كورونا «كوفيد -19» في مصر ودول العالم، فقد عملت الشركة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وحماية أبنائها العاملين فى مشروعاتها العملاقة بالداخل والخارج.

وأضاف صلاح، أن الشركة منذ اللحظة الأولى لانتشار وباء كورونا كان هناك استعدادا ومتابعة واطمئنان دائم على صحة أبنائها المصريين العاملين في الخارج حرصًا على سلامتهم، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، ووزارتي الخارجية والطيران المدني وشركات الطيران الوطنية.

وأوضح أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعودة أبنائها العاملين في عدد من الدول التي تعمل بها الشركة حول العالم، وذلك من خلال استئجار طائرات لعودة العاملين بالشركة على متن عدة رحلات من بينها رحلة لعودة جميع العاملين فى المدن المختلفة بدولة نيجيريا، ورحلة ثانية إلى دولتي غينيا الاستوائية والكاميرون لإعادة العاملين، وكذلك عودة عدد من العاملين بالشركة من إثيوبيا، كما قامت "المقاولون العرب" بتسهيل عودة عدد من العالقين المصريين في تلك الدول على متن الرحلات الخاصة بها، وكذلك تم عودة عدد من العالقين الأفارقة على متن تلك الرحلات إلي بلادهم.

وأضاف رئيس الشركة، أن آخر تلك الرحلات كانت لعودة العاملين بالشركة من دولتي الإمارات العربية المتحدة و الكويت وذلك نظرا لتطبيق الحظر وتعذر استمرار العمل فى الوقت الحالي، وذلك لحين عودة العمل و الأمور إلي طبيعتها بعد انحسار وباء فيروس كورونا .

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي فى مواجهة الوباء وحماية أبنائنا العمال في أي مكان بالعالم كانت واضحة منذ بداية انتشار الفيروس عالميا، وأن حياة وسلامة العاملين لا تساويها أي أموال لانهم رأس المال الحقيقي للمقاولون العرب، وأضاف أن الشركة قد قامت بتسهيل كل الإجراءات خلال رحلات العودة وتوفير إقامة كاملة بالفنادق لكافة أبنائها العائدين من الخارج لمدة 14 يومًا "حجرًا صحيًا" وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية وتحت إشرافها الطبي.