ضبط 258 مخالفة لقرار غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في يوم واحد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن حملاتها التي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1036قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 368 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 258 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق مكان نشاط تعليمي مخالف.

جاء في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من اتشار فيروس "كورونا المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".

كما وجهت وزارة الداخلية حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.