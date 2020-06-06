للمرة الثانية.. مد غلق البيطريين والمهن الطبية لمدة أسبوع بسبب كورونا

أعلن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، مد غلق مقري الاتحاد والنقابة لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل اتحاد المهن الطبية.

وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بالنقابة والاتحاد، يوم الأحد 14 يونيو 2020.

كان اتحاد المهن الطبية أغلق مقره بمنطقة جاردن سيتي الذي يضم 3 نقابات "الصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين" بالقاهرة لمدة أسبوع، ومنح إجازة لجميع الموظفين، بعد ظهور 8 إصابات جديدة بفيرس كورونا المستجد.

وقال الدكتور السيد عبيد، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنّه سيتم إجراء عمليات تطهير المقر بالكامل.