بعد 43 يوما في قفص "التحريض على الفسق".. سما المصري أمام المحكمة

عقدت المحكمة الاقتصادية، اليوم، ثالث جلسات محاكمة الراقصة سما المصري، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، عن طريق بث صور وفيديوهات في أوضاع غير لائقة، وعُقدت جلسة اليوم بعد 43 يومًا من القبض على المتهمة بمعرفة قطاع الأمن العام، يوم 24 أبريل الماضي، تنفيذا لأمر النائب العام بضبطها وإحضارها.

وقررت المحكمة، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمة، لجلسة 27 يونيو الجاري، للإطلاع.

كانت "الوطن" انفردت بنشر نص التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع المتهمة، والتي انتهت بحبسها احتياطيا، ثم تجديد حبسها، ومن ثم إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، والذي في البلاغ المقدم من المحامي شعبان سعيد وكيل الإعلامية ريهام سعيد.

وقبل البدء في التحقيق مع المتهمة بعد إثبات المحقق وجودها خارج غرفة التحقيق، تلقت النيابة العامة محضرًا محررا بمعرفة الرائد محمد عبد الظاهر، ضابط مباحث بقسم شرطة الازبكية، حمل رقم 9 أحوال ملحق بالمحضر الرقيم 2210 لسنة 2019، إداري الازبكية، وقال فيه انه أعدّ الاكمنة الثابتة والمتحركة على أماكن تردد المتهمة سما المصري، وتمكن من القبض عليها.

وأجرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمة بمحكمة شمال القاهرة، في حضور محاميها، في تمام الساعة 11:30 مساء يوم 24 أبريل الماضي.. وإلى نص التحقيقات :

حيث شرع المحقق في سؤالها فأجابت:

ج_ اسمي سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتي سما المصري، سني 43 سنة، واعمل فنانة استعراضية، وأقيم بالأزبكية.

س: ما ظروف ضبطك وإحضارك؟

ج_ أنا كنت عند والدتي في الهرم ولقيت الباب بيخبط وطلعوا شرطة وخدوني وخدوا الموبايل وحامل كاميرا ولاب توب.

س: ما علاقتك بالشاكية ريهام عمرو عصمت والشهيرة بـ"ريهام سعيد"؟

ج_ مفيش علاقة شخصية بيني وبينها وكل اللي أعرفه إنها إعلامية بشوفها في التلفزيون زي أي حد.

س : هل توجد ثمة خلافات بينك وبينها؟

ج_ ايوه.

س : وما طبيعة تلك الخلافات؟

ج_ حصلت مشكلة معاها ومع واحدة تاني وهي افتكرت أني زاقة البنت دي عليها ومن ساعتها بتطلع تشتمني، وفي 2015 كنت مرشحة نفسي لمجلس النواب واتفقت معايا إنها تستضيفني في البرنامج بتاعها وأخدت عربون 10 آلاف جنيه من قناة النهار، وحصل ظرف ومقدرتش أروح، وكلمت القناة قولت هبعت فلوسكم، وهي طلعت في البرنامج وقالت سما المصري ضحكت علينا وخدت فلوس مش عايزة ترجعها، والموضوع تطور وبقى بينا قضايا.

س: ما قولك فيما تضمنته العريضة المقدمة من السالف ذكرها "ريهام سعيد" من حيث تضررها منكِ لاعتيادك نشر عدد من المقاطع والفيديوهات الإباحية المنتشرة على شبكة الإنترنت والتي تستعرضين خلالها جسدك عارية وعمل إيحاءات جنسية بوجهك؟

ج_ كلام مش صحيح وكلها بلاغات كيدية وأنا معنديش فيديو فيه إيحاء أو تحريض على الفسق، ولو كلامها صح كانت مباحث الآداب هي اللى عملت البلاغ، وهي مالهاش صفة في البلاغ وعملت كده عشان البلاغ اللي أنا قدمته ضدها.

س : وما مهنتك تحديدا ووسيلة تعايشك؟

ج _ أنا كنت عضوة في نقابة المهن الموسيقية بس معرفش لسه مقيدة فيها ولا لا، وبعد كده أنا بدأت أعمل استعراضات في حفلات وباخد فلوس.

س : ما المقصود تحديدًا بكلمة استعراضات في حفلات؟

ج_ يعني برقص وبغني في الحفلات وأعياد الميلاد بس برقص على أغاني مطربين تانيين.

س : وما مضمون الفيديوهات التي تقدمينها على موقعي يوتيوب وإنستجرام؟

ج_ فيديوهات عن حياتي اليومية في الجيم أو البيت أو المطبخ أو معرض الكتاب.

س : وماهي الملابس التي ترتدينها أثناء تصوير تلك الفيديوهات ؟

ج_ كل حاجة بتبقى حسب المكان اللي بصور فيه لأن كل مكان وليه طبيعة لبسه يعني لو في البيت ببقى لابسه هدوم بيت ولو في الجيم لبس رياضة.

س : وهل تقومي بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بكِ على مواقع التواصل الاجتماعي بخلاف يوتيوب وإنستجرام؟

ج _ أنا بنشر المقاطع على فيس بوك ويوتيوب الموثقين.

ملحوظة: قام المحقق بفض الحرز الوارد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمحرز به الأسطوانتين المدمجتين المقدمتين من الشاكية "ريهام سعيد" وبعرض ما تحويه تلك الإسطوانات من مقاطع وعددها 24 مقطع فيديو وصور، على المتهمة سما المصري أقرت أنها صورها ما عدا صورة واحدة، وقالت إنها تعرضت لـ"مونتاج".

س : هل أنت القائمة على تصوير تلك الفيديوهات والصور المعروضة عليكِ؟

ج_ في حاجات أنا بصورها عن طريق السيلفي بالتلفون بتاعي وفي حاجات حد بيصورهالي.

س : وما سبب تصويرك لتلك الصور والفيديوهات ؟

ج_ أنا بصورها لنفسي احتفظ بيها على تليفوني وأنشرها على الحسابات بتاعتي على إنستجرام ويوتيوب وفيس بوك.

س : ما قولك فيما ثبت من مطالعة الصور والفيديوهات أنكِ ترتدين ملابس شبه عارية وتستعرضين اجزاء من جسدك وخاصة موخرتك في مواجهة الكاميرا ومنطقة الصدر بطريقة خادشة للحياء وتدعو للفت الأنظار إلى الدعارة؟

ج_ أنا عندي حرية شخصية إني أصور نفسي بالشكل اللي أنا عايزاه وفي الأماكن اللي أنا عايزاها، بس بحتفظ بيها لنفسي وعلى تلفوني لكن مش بنشرها، وتلفوني أتسرق اللي كان عليه الفيديوهات والصور وأنا معرفش الشاكية جابت الحاجات دي منين.

س : ما قولك فيما ثبت لنا بمطالعة الفيديو الوارد بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم الحسابات، والخاص بـ"غية الحمام" حيث تعمدتي إظهار إجزاء من جسدك وخاصة مؤخرتك وقيامك بإيحاءات جنسية بوجهك؟

ج_ أنا كنت بغني للحمام ولابسة فستان مش قصدي أظهر مؤخرتي.

س : ما قصدك من تصوير تلك المقاطع ونشرها على حساباتك الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؟

ج_ أنا فنانة استعراضية ونشرتها على سبيل الفن أو الموهبة بتاعتي، وبالنسبة لفيديو حمام السباحة كان جزء من فيديو كامل فطبيعي هكون لابسه "مايوه" وطبيعي هكون تحت الميه وتظهر أجزاء من جسمي.

س : ما قولك فيما ثبت بتقرير جهاز تنظيم الاتصالات، من أنه تم العثور على صورة على الصفحة الرسمية بموقع "فيس بوك"، وانتي ترتدين ملابس نوم تظهر منطقة أعلى صدرك وتخرجين لسانك في مواجهة الكاميرا، وأخرى بذات المضمون على الصفحة الرسمية على إنستغرام وانتي داخل غرفة نوم تقفين أعلى سرير وترتدين بنطلون أحمر وبه خط اسود وتعطين ظهرك للكاميرا؟

ج _ هي صور خاصة بيا فعلا ودي متاخدة من فيديوهات والصورة بتاعت السرير كنت بعمل رياضة واطلع السرير وأنزل، ومفيش إيحاءات، وأنا كنت عاملة حجر صحي لنفسي في البيت عشان كورونا.

س : ما قولك فيما ثبت بكتابتك عبارة (أنا عاملة حجر صحي النهاردة الساعة 11 بالليل على اللوبز لايف اللي يحب يشرفني يحمل البرنامج وهتلاقوا الرابط بتاعه في الاستوري واسمه samaelmasrii ) ؟

ج _ أنا فعلا كتبت الكلام دا.

س : ماهو المقصود ببرنامج اللوبز لايف؟

ج_ برنامج تواصل اجتماعي زي إنستجرام بس بطلع في الكاميرا لايف وبتكلم مع الناس اللى ظاهرين على الهوا.

س : هل لديك حساب شخصي على هذا البرنامج؟

ج_ أه أنا عندي.

س : ومالذي يدور داخل الغرف الخاصة بالبرنامج؟

ج_ أي مواضيع بتحصل في البلد، وأنا بختار الناس اللي أنا عارفاهم عشان يخشوا معايا على الغرف دي.

س : وما سبب قيامك بإعطاء ظهرك للكاميرا في الصورة المعروضة عليك وتوجيه مؤخرتك في مواجهتها؟

ج_ معنديش قصد ودا سكرين شوت متاخده من فيديو.

س : أنت متهمة بنشر صور فوتوغرافية خادشة للحياء العام على حساباتك بمواقع التواصل الاجتماعي؟

ج_ محصلش.

س : أنت متهمة بالإعلان عن طريق حساباتك الشخصية صور ومقاطع مرئية تتضمن لفت الأنظار إلى الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج_ محصلش.

س : أنت متهمة بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قمت بنشر صور ومقاطع مرئية على حساباتك الشخصية على شبكة المعلومات تتضمن الدعوة إلى لفت الأنظار إلى الدعارة وخدش الحياء؟

ج: محصلش.

س : أنت متهمة باستخدام حساباتك الشخصية على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب أو تسهيل الجرائم محل الاتهامات السابقة؟

ج_ محصلش.