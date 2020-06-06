برلماني: الغرف التجارية المصرية تواكب التكنولوجيا العالمية

أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشؤون البرلمانية، على أهمية توقيع المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ملحق عقد استلام المبنى الجديد للاتحاد.

وينص العقد على تسليم المبنى جاهزا للتشغيل خلال خمسة أشهر ليتمكن الاتحاد من تقديم الخدمات المستحدثة لمنتسبيه بكفاءة وفاعلية، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لمقر الاتحاد العام للغرف التجارية الجديدة بالتجمع الخامس الجديدة.

وقال "أبو جاد" في بيان له أصدره، اليوم، أن المقر الجديد هو الأول لاتحاد الغرف التجارية الذي يتم تصميمه ليكون مبنى ذكي بكل تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الحديثة من خلال بروتوكول موقع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وهو أيضا مبنى أخضر صديق للبيئة حيث يعمل بالغاز الطبيعي لخفض الانبعاثات، وبه كل تكنولوجيات ترشيد الطاقة.

وأشاد بتصريحات المهندس إبراهيم العربي التي أكد فيها أنه تم إنشاء المبنى على مساحة 3857 متر، ومكون من ستة أدوار بخلاف الأرضي والبدروم بمساحة 930 متر للدور الواحد ومزود بجراجات لـ50 سيارة، ويتضمن الدور الأرضي والأول المكتبة وقطاعات التعامل مع الزوار والمكتبة والمركز الصحفي ومركز الاجتماعات عن بعد وقاعات اجتماعات متعددة تسع 50 و150 و200 فرد.

ويتضمن الدورين الثاني والثالث إدارات الاتحاد وقاعات اجتماعات، وفي الرابع رئاسة الاتحاد والأمانة العامة ورؤساء القطاعات، وفي الخامس الهيئات الدولية التي يستضيفها الاتحاد والسادس قاعات متعددة الوظائف والكافيتيريا، ويتضمن البدروم قاعة مؤتمرات تسع 750 فردا مزودة باحدث تكنولوجيات الاتصالات والعرض، إضافة إلى تأكيد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المقر الجديد يستضيف اتحاد الغرف الافريقية، والمكاتب الإقليمية لغرفة التجارة الدولية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد الغرف العربية، إلى جانب كل الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم بهدف دعم تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات ليكون مقر الاتحاد الجديد هو بوابة مصرالحديثة للعالم أجمع.

وأوضح أنه مع الانتقال إلى المبنى الجديد سيتمكن الاتحاد من تقديم العديد من الخدمات المستحدثة من تدريب وربط لمنتسبيه مع المستوردين حول العالم، وموردي التكنولوجيا، كما سيتم تنظيم المؤتمرات بالمقر الجديد سواء عن بعد باستخدام تكنولوجيات الاتصالات أو في قاعة المؤتمرات الكبرى، إلى جانب الدورات التدريبية التي يقدمها لمنتسبيه.

ووجه النائب حسين أبو جاد، التهنئة للمهندس ابراهيم العربى ولجميع رؤساء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، ولكل تجار مصر الشرفاء على هذا المقر الجديد الذي يتمشى مع أحدث التكنولوجيا العالمية لجميع المنتسبين للغرف التجارية، مؤكدا على أن ذلك الأمر سيكون له تأثيره الإيجابي على سرعة حل مشكلات التجار.