ناميبيا تحظر استيراد الدواجن من أمريكا وأوكرانيا بسبب أنفلونز الطيور

فرضت وزارة الزراعة فى ناميبيا حظرا على عمليات استيراد ونقل الدواجن الحية ومنتجاتها من الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بسبب تفشى أنفلونزا الطيور.

وذكرت إدارة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة في ناميبيا، في بيان اليوم، أنه سيتم رفض أية شحنات تحتوى على منتجات دواجن تم استيرادها من ولاية ساوث كارولينا الأمريكية بعد تاريخ 17 مارس الماضى وستتم إعادتها إلى مصدرها أو إعدامها.

وجاء فى البيان أنه تقرر إلغاء تصاريح استيراد ونقل الدواجن من ولاية ساوث كارولينا، وأنه تم تنفيذ هذا القرار بشكل فورى ، فيما يتعلق بمنتجات الدواجن الأوكرانية ذكرت إدارة الخدمات البيطرية أنه لن يتم السماح بنقل منتجات الدواجن من أوكرانيا عبر ناميبا إلا إذا كانت منتجة قبل يوم 27 ديسمبر عام 2019 أو تكون منتجة من دواجن جرى ذبحها بعد يوم 4 مارس عام 2020.

وأشارت إدارة الخدمات البيطرية إلى احتمال السماح باستيراد دواجن مطهية من الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى ناميبيا لأغراض تجارية، بموجب تصاريح استيراد بيطرية .