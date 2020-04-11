مأساة كورونا لا تكفي.. أخطر أنواع أنفلونزا الطيور يهاجم أمريكا

في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة الأمريكية من مأساة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص في البلاد وقتل الآلاف، تأكد تفشي سلالة مميتة من إنفلونزا الطيور في قطيع من الديوك الرومي التجاري بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية.

وتعد تلك الحالة الأولى من التفشي الأكثر خطورة من المرض في الولايات المتحدة منذ عام 2017، كما أنه يعد أمرا مقلقا للصناعة التي دمرها تفشي سابق للفيروس، حيث وجدت الحالة شديدة المرض في مقاطعة تشيسترفيلد بالولاية، وهي أول حالة للسلالة الأكثر خطورة، منذ اكتشاف واحدة في قطيع دجاج في تينيسي عام 2017.

التفشي الجديد لأنفلونزا الطيور في أمريكا يأتي في وقت تواجه فيه فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص، حتى أمس الجمعة، ليضع البلاد في موقف مقلق من انتشاره بينما تحاول السيطرة على كورونا.

وفي عام 2015، اضطر المسؤولون إلى ذبح نحو 50 مليون من الدواجن بشكل رئيسي في الغرب العلوي من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتشار العدوى في جميع أنحاء المنطقة، وهو الأمر الذي دمر صناعة الدواجن هناك.

ليندسي كول، الناطقة باسم هيئة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية قالت لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنه أمر مثير للقلق بالفعل عندما نرى تلك الحالات، إلا أننا مستعدون للاستجابة على نحو سريع للغاية، وهذا ما جرى في هذه الحالة التي جرى اكتشافها.

وكانت هيئة فحص صحة الحيوان والنبات تعمل في الأشهر الأخيرة مع علماء ومزارعين في كارولينا الشمالية والجنوبية، حيث رصد تفشي إنفلونزا الطيور على نحو منخفض أو أقل شدة.