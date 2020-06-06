إزالة 12 تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة جميع أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 12 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 7 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 691 مترا مربعا، و4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 420 مترا مربعا، حالة تعد بالزراعة على أراض أملاك الدولة على مساحه 2 فدان، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة 814 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3932 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و3364 حالة إزالة مبانى بمساحة 453438 مترا مربعا.

شدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.