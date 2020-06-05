محافظ المنيا يبحث توسعة مصنع "دلتا تكستايل" لتشغيل الشباب
كتب:
اسلام فهمي
03:19 م | الجمعة 05 يونيو 2020
بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع وفد مصنع دلتا تكستايل للمنسوجات، إجراء أعمال توسعة بالمصنع، ضمن خطة المحافظة لتيسير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة.
ضم الوفد دولفور لوبيز العضو المنتدب لمصنع دلتا تكستايل، ودكتور محمد مرة المدير المالي والإداري للمصنع، والمهندس هشام هيكل الرئيس التنفيذي للمصنع، وبحضور هيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية.
ناقش المحافظ، المقترحات المقدمة، لإمكانيه إجراء التوسعات لاستيعاب المزيد من العمالة من أبناء محافظة المنيا.
وجه المحافظ، بتشكيل لجنة من المنطقة الصناعية لدراسة الموضوع وعرضه وتحديد الإمكانات المتاحة لإجراء أعمال التوسعة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المنيا.