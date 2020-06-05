محافظ المنيا يبحث توسعة مصنع "دلتا تكستايل" لتشغيل الشباب

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع وفد مصنع دلتا تكستايل للمنسوجات، إجراء أعمال توسعة بالمصنع، ضمن خطة المحافظة لتيسير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة.

ضم الوفد دولفور لوبيز العضو المنتدب لمصنع دلتا تكستايل، ودكتور محمد مرة المدير المالي والإداري للمصنع، والمهندس هشام هيكل الرئيس التنفيذي للمصنع، وبحضور هيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية.

ناقش المحافظ، المقترحات المقدمة، لإمكانيه إجراء التوسعات لاستيعاب المزيد من العمالة من أبناء محافظة المنيا.

وجه المحافظ، بتشكيل لجنة من المنطقة الصناعية لدراسة الموضوع وعرضه وتحديد الإمكانات المتاحة لإجراء أعمال التوسعة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المنيا.