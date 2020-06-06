شذوذ وسرقة.. كشف غموض مقتل موظف بالمعاش داخل مسكنه بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض واقعة مقتل موظف بالمعاش داخل منزله بمنطقة الناصرية غرب المدينة.

بدأت الواقعة حينما تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغا يفيد العثور على جثة المدعو "ش"، 65 عاما، موظف بالمعاش، داخل الشقة سكنه بالبلوك 39 في ظروف غامضة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العامرية ثان إلى موقع الحادث وتبين وجود جثة المذكور بها جروح بالرأس داخل الشقة السكنية المشار إليها.

وأمر اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي تحت إشراف العميد رمضان عبد الرحمن، مفتش مباحث المديرية، إلى تحديد مرتكب الواقعة المدعو "ع.ع.م" 42 عاما، عاطل، جار المجني عليه، وألقي القبض عليه.

وتبين من التحريات أن المجني عليه اتفق مع جاره المتهم على ممارسة الشذوذ الجنسي واصطحبه إلى شقته محل الحادث، إلا أن الأخير أراد سرقة المجني عليه لعلمه باحتفاظه بمبلغ 10 آلاف جنيه، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة.

وأكد خلال تحريات المباحث، أنه رفض ممارسة الفجور مع المجني عليه ووجه له عدة ضربات بـ"فازة" في رأسه حتى فارق الحياة.

وأضاف المتهم في أقواله أمام ضباط المباحث، أنه وضع "الفازة" المستخدمة في الواقعة داخل جوال وألقاه بمنور العقار، إلا أنه لم يجد المبلغ المالي أو أي شيء يسرقه ولاذ بعدها بالفرار.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وبعرض القضية التي حملت رقم 2200 لسنة 2020 إداري العامرية ثان قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق ويراعى التجديد له في الميعاد.

وأمرت النيابة العامة بتحرير "فيش وتشبيه" للمتهم وطلب صحيفة سوابقه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لبيان قصد المتهم من تلك الواقعة، وعما إذا كان يوجد ثمة مسروقات من عدمه.

وكلفت نيابة العامرية ثان أحد الضباط بالانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة على المنور لفحص الجوال الذي ألقى المتهم بداخله الفازة المستخدمة بتلك الواقعة.

كما قررت ندب أحد خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة تصويرية للشقة محل الحادث، والتحفظ على ملابس المتهم "بنطال، تيشرت، حذاء" بمخزن القسم.