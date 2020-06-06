5 نصائح من الكهرباء لخفض قيمة الاستهلاك

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمواطنين عدد من النصائح، حول استخدام الكهرباء، لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية هذه النصائح، وفقا لما أعلنه الجهاز استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

نصائح لخفض قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء

ـ ترتيب الأطعمة داخل الفريزر، ووضعهم جنب إلى جنب، لملء الفراعات، تجعلها لا تهدر الفريون، وبالتالي تستهلك ككهرباء أقل.

ـ تأكد من فصل التليفزيون والريسيفر، من المصدر وليس باستخدام الريموت، وعند مشاهدة القنوات المحلية أفصل الكهرباء من الريسيفر.

ـ شغل التكييف عند درجة حراراة 25 مئوية، مع ضرورة التأكد من تنظيف الفلتر باستمرار، واغلق باب الغرفة.

ـ تأكد من غلق باب الثلاجة بإحكام، واحرص على شراء الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للكهرباء، والحرص على تنظيف مكثف الثلاجة مرتين بالعام.

ـ اعتمد على ضوء النهار واستبدل اللمبات العادية، باللمبات الليد، فهي من شأنها تقليل استهلاك الكهرباء

وأنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما أن للجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

إضافة إلى تنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.