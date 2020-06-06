حضرت بالنقاب.. تفاصيل ثالث جلسات محاكمة سما المصري

حجزت، اليوم، محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، محاكمة الراقصة سما المصري، بتهمة التحريض على الفسق، لجلسة 27 يونيو الجاري، للنطق بالحكم، بعد دقائق من عقد الجلسة، التي شهدت حضور المتهمة مرتدية نقابا، بعد وصولها من محبسها بسجن القناطر.

وأحضرت قوات الأمن المتهمة من محبسها، ثم أودعتها حجز المحكمة، وبعد انتهاء الجلسة، عادت إلى عربة الترحيلات، تمهيدا لنقلها إلى محبسها مرة أخرى.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتمهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع الكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولاً واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع Facebook عددا كبيرا من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ فأمر باتخاذ إجراءات التحقيق.