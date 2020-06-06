الأورمان تسلم 30 منزلا بعد إعادة إعمارها في مركز العدوة بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان، عن تسليم 30 منزلًا غدا الأحد، بعد إعادة إعمارها وتطويرها فى قرية كفرعبدالخالق بمركز العدوة، تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وبالتعاون مع شركة تطوير مصر.

قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، إن الأعمال شملت هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والأدوات الصحية والأبواب والشبابيك ضمن مشروع الأورمان لإعادة تأهيل القري الاكثر احتياجاً.

وأضاف أن التعاون مع شركة تطوير مصر بدأ فى مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا بتوزيع المساعدات المالية والغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا وتضررًا فى محافظة المنيا.

وأكد أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الشراكة الجديدة مع جمعية الأورمان هي ترجمة حقيقية للمشاركة في دعم الدولة المتمثلة في وزارة الصحة المصرية في الوقاية من الفيروس ومنع انتشاره، وذلك عن طريق وقاية ودعم الأسر وضمان حياة آمنة ومستقرة لهم.

وأضاف أن تطوير مصر تؤمن بأهمية تظافر جهود كل قطاعات المجتمع لاتخاذ إجراءات جادة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية على فئات المجتمع المختلفة وعلى الاقتصاد المصري.

يذكر أن التعاون بين تطوير مصر وجمعية الأورمان جاء ضمن خطة للمشاركة والمسئولية الاجتماعية، بما يمثل دعوة للجميع القيام بدورهم، كل على قدر المستطاع للمساهمة فى الوقاية والتوعية بمخاطر المرض وكيفية التعامل معه، والحد من آثاره السلبية.