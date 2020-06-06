نقص أدوية الفيتامينات بالقليوبية.. ونقيب الصيادلة: الضغط شديد

شكى عدد من أهالي محافظة القليوبية من نقص شديد في أدوية الفيتامينات، والتي تندرج ضمن بروتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا، ما يسبب معاناة شديدة للمصابين.

وأشار سالم فكري أحد المصابين بالفيروس، من مركز طوخ، أنه منذ علمه بالإصابة خضع للكشف الطبي لدى أحد الأطباء بعيادة خارجية، وحالته مستقرة، ولا يحتاج سوى لعزل منزلي، لكنه لا يجد العلاج بعد أن جاب أقاربه كل الصيدليات الكبرى دون جدوى.

وأكمل "فكري"، أن السبب في نقص تلك الأدوية كما اشار له الصيادلة، يتمثل في أن المواطنين تكالبوا على شرائها، للوقاية من فيروس كورونا، فحرموا المصابين بذلك منها.

وأوضح الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية، أن مواطنين كُثر لجأوا لأدوية الفيتامينات لتدعيم مناعتهم خوفًا من فيروس كورنا، مشيرًا إلى أن هذا الضغط أدى إلى سحب الكميات الموجودة بالسوق، في حين أن مريض كورونا في أمس الحاجة لها.

وناشد "ثابت" المواطنين بعدم الشراء الزائد عن الحاجة، أو تخزين أدوية المناعة والمكملات الغذائية والفيتامينات، خاصة تلك التي تدخل في بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، لأن ذلك قد يتسبب في نقص تلك الأدوية من السوق، وإيقاع الضرر بالمرضى الذين يعتمدون على تلك الأدوية بشكل أساسي في علاجهم من بعض الأمراض.

وطالب نقيب صيادلة القليوبية المواطنين بعدم تناول أي أدوية أو فيتامينات إلا تحت إشراف الطبيب المعالج، والرجوع إلى مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن حتي لا تحدث مضاعفات.