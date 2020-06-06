عرض The Prestige للمخرج كريستوفر نولان على "نتفلكس" في يوليو

أعلنت نتفلكس عرض فيلم The Prestige، عبر منصتها، يوم 1 يوليو المقبل.

الفيلم من إخراج كريستوفر نولان، وبطولة هيو جاكمان، وكريستيان بيل وسكارلت جوهانسون.

The Prestige من إنتاج عام 2006، وتكلفة إنتاجه 40 مليون دولار، وتخطت إيراداته الـ 100 مليون دولار.. وتقييمه على موقع IMDB 8.5.

ترشح الفيلم لعدد كبير من الجوائز، منها ترشيحان للأوسكار، ومن جمعية نقاد أوستن السينمائي، ومن معهد الفيلم الأسترالي وغيرها.

ويعتبر كريستوفر نولان، واحدا من أهم المخرجين وكتاب السيناريو في العالم، وترشح لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشج لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات.. ومن أشهر أفلامه Dunkirk، Inception ، Memento.