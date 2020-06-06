استقرار الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ومصدر بالعزل: حرارتها 37

أكدت مصادر طبية بمستشفى عزل الإسماعيلية، استقرار حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية، اليوم السبت، وهو اليوم الـ14 لدخولها المستشفى والخامس لدخولها غرفة العناية المركزة بعد شعورها بضيق شديد في التنفس وارتفاع درجة حرارتها.

وأشارت المصادر، اليوم السبت، إلى أن درجة حرارة الفنانة رجاء الجداوي طبيعية 37 درجة، وهي نفس درجة الأمس ونسبة الأوكسجين في الدم 98، وهي نسبة طبيعية، استقرار الضغط، واستمرار وضعها على جهاز تنفس صناعي متصل بسيناب وهو ضخ الهواء إلى الرئتين عبر الحنجرة وحتى الآن لا توجد أي خطورة من الحالة الصحية، تتلقى العلاج بشكل جيد وتشعر بكل من حولها، وفى حالة تحسن الحالة الصحية للدرجة التي تسمح لها بالانتقال إلى غرفة عناية عادية سيتم نقلها فورا تحت إشراف الأطقم الطبية المعالجة.

وكان الدكتور محمد رضا نائب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية، أكد أن حالة الفنانة كما هي لا زيادة ولا نقصان من أول أمس وحتى اليوم، مشيرا إلى الإشاعات التي يبثها البعض آثارها سيئة على روحها المعنوية ولأسرتها مطالبا بالكف عن نشر الإشاعات المحبطة مؤكدا أنها موجودة بالعناية المركزة وتتلقى علاجها بشكل جيد، ودعا لها بتمام الشفاء.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، دخلت مستشفى العزل بالإسماعيلية ليلة عيد الفطر المبارك وتم عمل أول مسحة طبية لها يوم الأربعاء 27 مايو وأثبتت إيجابية الحالة لفيروس كرونا وتم حجزها بالغرفة 212 بالدور الثاني.

وفى فجر يوم الثلاثاء الماضي شعرت ببعض أعراض ضيق التنفس وآلام في الصدر وارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة الأمر الذى أدى لنقلها إلى غرفة العناية المركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعي متصل بسيناب وتحسنت الحالة منذ أول أمس وحتى الآن.