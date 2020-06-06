تحرك برلماني لإجبار المستشفيات الخاصة على علاج مرضى كورونا

كشف الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن وجود تحرك برلماني تجاه رفض مستشفيات القطاع الخاصة استقبال مرضى فيروس كورونا، مؤكدا على أن المجلس سيناقش خلال الأيام المقبلة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد هذه المستشفيات.

وقال العماري لـ"الوطن"، إن الدولة قد أقرت حالة الطوارئ التي تفرض ظروفا استثنائية في أوقات الأوبئة والأزمات ولابد من اتخاذ إجراءات رادعة في إطار القانون لإجبار هذه المستشفيات على تقديم الخدمة العلاجية لمصابي كورونا.

وأضاف أن رفض هذه المستشفيات علاج مرضى فيروس كورونا في ظل هذه الظروف الاستثنائية سيقابله تحرك من قبل البرلمان وكان يجب عليها القيام بواجبها، مشددا على أنه يجب على الجميع تحمل المسؤولية لعبور هذه الأزمة.