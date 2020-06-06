بدء الحجز غدا.. إزاي تتأكد إن شقة الإعلان الـ13 لم يتم حجزها من قبل؟

تبدأ وزارة الإسكان تلقي طلبات حجز الوحدات السكنية بالإعلان الثالث عشر إلكترونيًا، غدًا لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يوم 13 يونيو لجميع المواطنين، وذلك بمحافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، مطروح، والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم تتكون من 3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترا.

وحدد الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان طريقة التأكد من أنّ الوحدة التي حجزها المستخدم لم يتم حجزها من قبل شخص آخر كالتالي:

عند بدء اختيار وحدة للحجز، يعرض الموقع الوحدات المتاحة فقط، وهي التي لم يتم حجزها حتى لحظة الدخول على الموقع.

بعد إتمام اختيار الوحدة واستكمال بيانات الحجز، يحجب الموقع الوحدة المحجوزة من قائمة الوحدات المتاحة للعملاء الآخرين.

في حالة اختيار أكثر من عميل ذات الوحدة في ذات الوقت، يؤكد الموقع حجز الوحدة للعميل الأسبق بالحجز، وقد تكون الفروق في هذه الحالة كسر من الثانية، ويظهر الموقع رسالة لباقي الحاجزين لذات الوحدة بعدم إمكانية حجزها، مع تمكينهم من العودة إلى شاشة حجز الوحدة لاختيار وحدة جديدة.