"الإسكان" تنفذ 16 قرار غلق وتزيل 28 حالة تعد بمدينة بدر

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّه تمّ تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع لمحال مخالفة و8 قرارات إزالة للتعديات أمام هذه المحال المخالفة بمدينة بدر، حيث سبق تغيير نشاط الوحدات السكنية المفتوح بها المحال من سكني إلى تجاري بالمخالفة للتراخيص.

ولفت إلى أنه تمّ أيضًا تنفيذ 28 إزالة فورية للإشغالات بعدة مناطق، وذلك بالحي الأول بالمجاورتين الثالثة والخامسة بالمدينة، بالتعاون بين إدارات الجهاز المختصة، وشرطة التعمير بمدينة بدر.

بدوره أوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينه بدر، أنَّه تمّ شن حملة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع والإزالة للمخالفات السابق ذكرها، مؤكّداً أنه جارٍ استكمال تكثيف الحملات لإزالة جميع المخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة بدر.

وطالب "مندور"، المواطنين بالمدينة بعدم ارتكاب أي مخالفات وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكّداً أنَّه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون، وسيتم تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لقانون الطوارئ.